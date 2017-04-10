Serdar Denktaş'a mesaj var...

10.04.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Serdar Denktaş, Enosis Plebisiti ile ilgili olarak bizim Eray Özseyhan’ın Taksisi ile 16 Ekim 2016 Güney’e geçtiğiniz ve DİKO başkanı ile görüştüğünüz öne sürülüyor. Güney’e geçmeniz doğal da DİKO başkanı ile Kıbrıs genelinde havanın güzel olduğu, doğada yeşilin hâkim olduğu, yaşamın ve refahın üst seviyelerde sürdüğünü konuştuğunuz söyleniyor. Sahi birde DİKO’dan çözüm yolunda engel olan Elam’ın gölge yapmamasını ve kulağını çekmesini istediğiniz de doğru mu? Öğle yemeğinde bayrak salatası, Kılıç ile Kalkan balığı yanında hünkârbeğendi yediğiniz belirtiliyor. Afiyet olsun.

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Sn. Şener Elcil, bu aralık Mete Han geçiş kapısından kuş geçse haberiniz olduğu yönünde bilgi edindik. Ne Taksi ve içerisinde saklambaç oynayanlar nede son günlerde Kuzey’de yaşanan fırtına nedeniyle yuvarlanarak, denk bir şekilde yuvarlanan taşlar gözünüzden kaçıyormuş. Sayın Elcil, öğretmenin iyisi notu bol olan, siyasilerin de iyisi kılıç kalkan oynarken, sol gösterip sağ vurandır.

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Sn. Gürkan Kara, Tavla Premier Liginde liderliği elinizde bulundurduğunuzu öğrendik. Puan sıralamasında ilk sırayı alırken, yenilgiye doymayan, hergün iki mars bir tek net skorlar ile mağlup ettiğiniz Alihan Pehlivan’dan sonra futbolda başarıları tartışılmayan ancak tavlada nal toplayan Ertan Ali Tümsoy’u da 5-0 mağlup ettiğinizi öğrendik. Sn. Kara, kadının huyu para yokken. Erkeğin huyu para çokken, tavlanın şampiyonu da iki mars bir tek ile rakibi şok ederken belli olur.

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Sn. Selma Eylem KTOEÖS’e başkan olurken, sizde bir kadın olarak ilklere imza atan kadınlar literatürüne girdiniz. Duruşunuz, konuşmanız ve hâkimiyetiniz çok iyi. Tekerlek ruleması aşınan, makinesi rayma isteyen ve bütçesinin %75’ini özel okullara verdiği için patlak lastikler ile gitmeye çalışan, 40 kişilik sınıflar okyanusunda ilerlemeye çalışan öğretmenler ile eğitimi yüzdürmeye çalışıyorsunuz. Kısacası boğazınıza geçirilen kördüğüme sahip ipten kurtulma mücadelesi veriyorsunuz. Sn. Eylem İplerdeki düğümler bir şekilde çözülür. Asıl mesele kördüğümü atanlardan kurtulmak için bir Büyük İskender bulmaktır. Kolay gelsin.

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Sn. Sunat Atun, Kıb-Tek’in ürettiği cereyan bizi gönderdiği faturalar ile müthiş tepiyor. Cereyan bizi teperken, Kıb-Tek'i yönettiğini sanan birilerine de sonsuz ikramlar sunuyor. Yenilebilir enerji ile cereyan bizi tepmekten vazgeçerken birilerine sunduğu ikramdan da sanırım vazgeçecek. Ceplerimiz bayram yaparken, mutfaklar da göbek atacak. Sn. Atun, yenilenebilir enerji için size şiddetli eleştiri gelebilir. Ancak fırtınanın şiddeti ne olursa olsun, martı sevdiği denizden asla vazgeçmez diye biliyoruz.

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Sn. Adem Kavaz, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ile yaptığın programda şu öksürük belası yakana yapıştı. Canlı yayında bu tür belaların insanı sıkıntıya soktuğunu bilenlerdeniz. Ancak ustaca manevralar ve deneyimin ile bu belayı yakandan kolayca savuşturdun. Sevgili Adem sen daha iyi program ve haber sunmak için uğraş veren gazetecilerdensin. Daha iyiyi sunmak ve yapmak için uğraşıyorsun. Unutma, hedefi olmayan hiçbir gemiye rüzgâr yardım edemez. Ama bakıyorum senin yelkenler rüzgar ile dolmuş ala pupa gidiyorsun.

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Sn. KAR-İŞ Yöneticileri şimdilik eylemden vaz geçtiğiniz ancak gerekli zam yapılmaması halinde grev dahil büyük eylemlere girişeceğinizi dile getirdiniz. Eknominin çöktüğü, halkın geçim sıkıntısı içerisinde kıvrandığı ve en önemlisi alım gücünün düştüğü bu günlerde zamdan zumdan bahsetmek sanırım düşünülmesi gereken bir olaydır. Mevlana, bencillik insanın gözüne takılmış ayna gibidir. Gözler nereye bakarsa baksın kendisinden başka bir şey görmez diyor. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Eralp Serifoglu, Türküm. Amma Kıbrıslı Türküm gardaşım. 500 yıldır bu topraklar benim Vatanım. İngiliz’e kiralanmış, Misak-ı Milli sınırları dışında kalmış, göç etmiş ama Türklüğünü unutmamış, bu toprakları vatan yapmak için can vermiş. Babası, dedesi, amcası kısacası ailesi, Kıbrıslı Türkler gibi bedel ödemiş bir ailenin çocuğuyum. Kıbrıslı Türk olmak şerefim diyorsun. Sevgili Hocam, bugüne kadar halk olarak seçtik baş tacı yaptık dediklerimiz seven ve okşayan elin kıymetini bilmedi. Ancak okşayan elin kıymetini bilmeyenler hep tekmeleyen ayağı öptüler. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Zeki Çeler, yazmadan edemeycem, Sn Mustafa Akıncı bundan ora (kuzeyden/güneye) haklılığını inandırıp güneyin temsilciler meclisinden yasa geçirtirdi. Bunda da yani bizim meclise sayfalarca gerekçe yazar, ikaz eder, gene yasayı olduğu gibi geri gönderirler. Cevap Akıncı boşuna demedik diyorsun. Sevgili Zeki, olgun insan güzel söz söyleyen değil. Söylediğini yapandır. Ne yapalım bazı insanlar alçak gönüllüdür. Bazıları da alçak olmaya gönüllüdür. Diyecek bir şey yok.

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Sn. Muhtar Ömer Meraklı, yine Kalavaç'ın yolları insandan geçilmiyor. Yabancılar dersen gırla. Kalavaç'ın Kıbrıs'a has kültürünü görmek için millet sıraya girmiş. Vallahi bu güzelliği yaratmak ancak usta işidir. Ülkesinin kültürüne Meraklı, olması ayrı bir olaydır. Eee insan, hem Muhtar hem de ‘ Meraklı’ olunca işte böyle güzellikler ortaya çıkar. Muhtarım, iyi bir ağaca sarılan, gölgesiz kalmaz. Kalavaç köyünün de Ömer Meraklı gibi sağlam bir ağacı var. Ve bu nedenle kolay kolay yıkılmıyor.

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Sn.Hayriye Sporcuoğlu, Adanalıysan, buyurun gelin diyerek, Adana’nın videosunu paylaştınız. Adana toprağım sözcüğünü de büyük bir coşku ile söylediniz. Vallahi ne diyelim ki? İnsanı sağlam. Kebabı meşhur. Kültürü. Görsel açıdan şehrin al benisi farklı. Eh böyle olunca da cazibesi ve gizemi saklı Adana’ya kim gitmek istemez ki? Sn. Sporcuoğlu, Adana, ayni şen kadınlar gibi iyidir. Çünkü ne kahkahaları tutsak, ne gözyaşları sınırlı, ne arzuları mahpus, ne öfkeleri prangalıdır.

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Sn. Hüseyin Beton, Hamitköy Sismar marketteki kasiyere yaptığım alışverişin ücretini ödemek için parayı uzattım. Oda bana para kirli alamam dedi. Tartışmadım. Aldıklarımı bırakıp çıktım. Ama gücüme giden kasiyer hanımın paran kirli demesidir. Kirli parası olanın elleri belki temiz olur. Ancak vicdanlarının temiz olduğunu söyleyemem. Sn. Beton insanlar temiz olsaydı zaten yağmura da gerek olmazdı. Ve dünya sanıldığı kadar güzel ve temiz olsaydı insanlar doğarken ağlamaz, öldükten sonra da yıkanmazdı.

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Sn. Erhan Arıklı, bana Kıbrıslılık tartışmasına niçin girmediğimi soruyorlar. KIBRISLILIK; coğrafi kimliktir. "Türklük" ya da "Kıbrıslı Türklük" ise etnik veya milli kimliktir. Bizim coğrafi kimliğimiz; "Kıbrıslı", etnik kimliğimiz; "Kıbrıslı Türk" tür. Coğrafi kimlikle, etnik kimliği birbirine karıştırıp, bunları birbirinin alternatifi zannederek, birini kabul edip diğerini red edenle neyi tartışacaksın ki diyorsun. Vallahi doğru söze ne dendiğini bilmiyorum. Ama hedefin tam göbeğinden vurduğunu biliyorum. Sn. Arıklı, kan bağının can bağı olmadıktan sonra neye yaradığını bilmiyor. Bu tartışmayı gereksiz yere başlatanlara kızgınlığım geçer de kırgınlığıma çare bulamayacağımdan korkuyorum. Çaresini de Pandoranın kutusunda bulacağımı sanıyorum.