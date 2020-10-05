Serdar Denktaş:Açıklama halkımızı kamplara bölmekle kalmayıp, aynı zamanda hedef de göstermesi açısından talihsizdir.

Denktaş:Ülkemizde yabancı istihbarat ile ilgili konular Dışişleri Bakanlığının alanıdır. Bu kinuda Sn Özersay'ın bulgu ve açıklamalarını beklemekteyim.

Serdar Denktaş sosyal medya hesabından bugün yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamaaçıklama yaptı:

DETAY SOSYAL MEDYA_KENAN GÜNSEL

Kıbrıs Türk halkının iradesine açıkça yapılmakta olan müdahaleyle ilgili bugün bir basın organında yer alan haberi bir yandan esefle bir yandan da üzüntüyle okudum. Esefle okudum çünkü müdahale konusundaki ifadelerimin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan seçim dönemi boyunca sık sık dile getirdiğim bu hususu ,haklı çıkmama rağmen üzüntü ile okudum.Çünkü bunun Kıbrıs Türk demokrasisine büyük bir zarar verdiğini düşünüyorum.

Bütün bu yaşananlara rağmen, ilgili habere konu olan adayın, Yavuz hırsız ev sahibi bastırır nitelikli cevaben açıklamasında , durumu basit bir teknik görüşme diye niteleyip, işin içine yabancı istihbarat örgütlerini karıştırmaya varacak şekilde çarpıtmasını son derece tehlikeli buluyorum. Bu açıklama halkımızı kamplara bölmekle kalmayıp, aynı zamanda bu müdahaleyi haklı bir şekilde dile getirenleri hedef de göstermesi açısından talihsizdir.

Bu bağlamda söz konusu adayı yaptığı bu açıklamadan dolayı kınıyor, kendisini akıl yoluna davet ediyorum.

Bu arada ülkemizde yabancı istihbarat ile ilgili konular Dışişleri Bakanlığının alanıdır. Bu kinuda Sn Özersay'ın bulgu ve açıklamalarını beklemekteyim.

Benim Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkacağından ve 11 Ekim günü sandıklardan çıkacak sonuçla bunu ispatlayacağından hiç şüphem yoktur.