  • BIST 1.161
  • Altın 477,593
  • Dolar 7,7478
  • Euro 9,1324
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Ali Pilli:3 yeni vaka,7 taburcu!

Serdar Denktaş:Açıklama halkımızı kamplara bölmekle kalmayıp, aynı zamanda hedef de göstermesi açısından talihsizdir.

» »
Denktaş:Ülkemizde yabancı istihbarat ile ilgili konular Dışişleri Bakanlığının alanıdır. Bu kinuda Sn Özersay'ın bulgu ve açıklamalarını beklemekteyim.
Serdar Denktaş:Açıklama halkımızı kamplara bölmekle kalmayıp, aynı zamanda hedef de göstermesi açısından talihsizdir.

Serdar Denktaş sosyal medya hesabından bugün yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamaaçıklama yaptı:

DETAY SOSYAL MEDYA_KENAN GÜNSEL

Kıbrıs Türk halkının iradesine açıkça yapılmakta olan müdahaleyle ilgili bugün bir basın organında yer alan haberi bir yandan esefle bir yandan da üzüntüyle okudum. Esefle okudum çünkü müdahale konusundaki ifadelerimin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan seçim dönemi boyunca sık sık dile getirdiğim bu hususu ,haklı çıkmama rağmen üzüntü ile okudum.Çünkü bunun Kıbrıs Türk demokrasisine büyük bir zarar verdiğini düşünüyorum.

Bütün bu yaşananlara rağmen, ilgili habere konu olan adayın, Yavuz hırsız ev sahibi bastırır nitelikli cevaben açıklamasında , durumu basit bir teknik görüşme diye niteleyip, işin içine yabancı istihbarat örgütlerini karıştırmaya varacak şekilde çarpıtmasını son derece tehlikeli buluyorum. Bu açıklama halkımızı kamplara bölmekle kalmayıp, aynı zamanda bu müdahaleyi haklı bir şekilde dile getirenleri hedef de göstermesi açısından talihsizdir.

Bu bağlamda söz konusu adayı yaptığı bu açıklamadan dolayı kınıyor, kendisini akıl yoluna davet ediyorum.

Bu arada ülkemizde yabancı istihbarat ile ilgili konular Dışişleri Bakanlığının alanıdır. Bu kinuda Sn Özersay'ın bulgu ve açıklamalarını beklemekteyim.

Benim Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkacağından ve 11 Ekim günü sandıklardan çıkacak sonuçla bunu ispatlayacağından hiç şüphem yoktur.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BASIN-SEN:Tatar haber alma özgürlüğünü tehdit etmiştir05 Ekim 2020 Pazartesi 18:49
  • Yarım kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı.İşte karar05 Ekim 2020 Pazartesi 18:34
  • Akansoy:Tatar ava giderken avlandı05 Ekim 2020 Pazartesi 18:29
  • Bedelli Askerlikte değişiklik!05 Ekim 2020 Pazartesi 18:24
  • Kanatlı:Başbakan Tatar görüşme içeriğini açıklamadı05 Ekim 2020 Pazartesi 18:20
  • Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'nden grev açıklaması05 Ekim 2020 Pazartesi 18:09
  • KAR-İŞ grev kararı almıştı...Öğrenci taşımacılığı ne olacak?05 Ekim 2020 Pazartesi 18:01
  • Tatar: Karar verme yetkisi Akıncı'da değil05 Ekim 2020 Pazartesi 17:59
  • Yavuz sondaj gemisi Taşucu Limanı'na döndü05 Ekim 2020 Pazartesi 17:54
  • YDP'den Karantinadaki seçmenlerin oy kullanamaması kararına itiraz05 Ekim 2020 Pazartesi 17:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti