Serdar Denktaş:Erken Seçim Tarihi Belirlenmeli

Denktaş “Meclis yaşanan çıkmaz nedeniyle siyasete olan güven sıfırlandı. Başbakanın yerinde olsam hiç düşünmeden erken seçim tarihini açıklardım. Zaten CTP bu konuyla ilgili bir önerge verdi. Hemen onlarla da görüşüp erken seçim tarihini belirlerdim” diye konuştu.

Denktaş, erken seçime gidilmemesi halinde başbakanın görevine devam edemeyeceğini, en azından bu şekilde başbakan olarak erken seçimi sağlayabileceğini ifade etti.

TÜM MEDYA VE KAMUOYU SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNİ KONUŞMALI

1985’ten beri başkanlık sistemini savunduğunu belirten Serdar Denktaş, o gün için koşulların buna uygun olmayabileceğini ancak günümüzde gelinen noktada acilen sistem değişikliğinin tüm medya ve kamuoyunun gündemine alınması gerektiğinin altını çizdi. Denktaş “Başkanlık sistemiyle birlikte denetleyen ve üreten bir parlamentoya sahip olacağız. Seçim sistemimizin de acilen ele alınması gerekiyor. Örneğin karma oy meselesi yüzünden partilerin politikaları ve vizyonları kalmadı. Başkanlık sistemine geçişi ve seçim sistemi değişikliğini derhal masaya yatırmamız gerekiyor” dedi.