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Serdar Denktaş'ı köpek ısırdı haberine açıklama

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Serdar Denktaş'ı köpek ısırdı haberine açıklama
Serdar Denktaş'ı köpek ısırdı haberine açıklama

MECBURİ AÇIKLAMA

Bu akşam köpek saldırısına uğradığıma dair haber tam olarak doğru değildir. Girne- Lefkoşa yolu üzerinden Girne'ye doğru giden Terier cinsi bir köpeği basılmasın diye arabaya almak istedim.

O esnada ayni maksatla duran gençlerin arabasına köpeği koyarken acıdan beni ısırdı. Küçük bir ısırık ancak yol boyunca kanı durduramayınca Devlet hastanesine gittim.

On dakika süren pansumandan çıkıncaya kadar bu şekilde bir haber yapıldı..

Merak edip arayan arkadaşlara teşekkür ederim...Ayni hassasiyeti gösterip köpeciği arabalarına alan gençlere de ayrıca teşekkür ederim.

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