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Serdar Denktaş’ın ‘1 Mayıs İşçi Bayramı, Emek Ve Dayanışma Günü’ mesajı

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KKTC Maliye Bakanı Serdar Dentaş 1 Mayış İşçi Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Serdar Denktaş’ın ‘1 Mayıs İşçi Bayramı, Emek Ve Dayanışma Günü’ mesajı

Denktaş'ın mesajı şu şekilde:

Ülkemizde çalışma hayatında daha iyi standartlara ulaşılması hepimizin en büyük gayesidir. Toplumsal refah ve ekonominin en temel unsuru olan işçinin alınterine hak ettiği değeri vermek uygarlık yolunda en büyük adımdır.
 

Özellikle, özel sektörde emeğinin karşılığını alamayan emekçilerin birtakım sıkıntılarını göz ardı edemeyiz. İş güvenliği konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı ülkemizde daha insani şartlarda çalışmak tüm emekçilerin hakkıdır.

1 Mayıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma çerçevesinde kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım.”

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