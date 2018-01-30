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Serdar Denktaş'ın Para Kambiyo Dairesi'ni maliyeye bağlamak istemesinin sebebi ne?

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Serdar Denktaş'ın Para Kambiyo Dairesi'ni maliyeye bağlamak istemesinin sebebi ne?
Neden diye hiç düşündünüz mü?

Bilindiği üzere Serdar Denktaş yeni kurulacak hükümette maliye bakanı olmak ve şu an Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı olan Para Kambiyo Dairesi'ni de maliye bakanlığına bağlamak istiyor. Neden diye hiç düşündünüz mü?

Kelime anlamı "iki ayrı ülke paralarının birbirleriyle değiştirilmesi" olan "kambiyo" karşımıza sürekli olarak "Para kambiyo yasasına aykırı hareket" suçlarıyla çıkıyor.

Örnek: 

"Ercan Havalimanı’nda önceki gün saat 16.00 sıralarında, O.T. (E-54)  tasarrufunda 10 bin Euro muadili dövizden fazla para olan 11 bin 550 Euro ve 10 bin 900 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi."

Ancak "kambiyo" son günlerde karşımıza başka bir suç/suçlama olayıyla da çıktı Hüseyin Özgürgün'ün hesabındaki yüklü miktarlardaki paralar.

Bakın yaklaşık bir ay önce Meclis Başkanı Sibel Siber bu konuyla ilgili ne demiş:


24 Aralık 2017 tarihli açıklamasından alıntı:

“Yetki Para Kambiyo Dairesi’nde” 
Siber, "Mal Bildirim Yasası" ile ilgili açıklamasını yineledi…

.......Meclis Başkanı'nın karşılaştırma yapmak için vekilden görevi bitmeden ikinci mal bildirimini isteme yetkisi yoktur. Bankada kaynağı izah edilmemiş para varsa, araştırma isteme ve savcılığa bildirime yetkisinin, Para Kambiyo Dairesi'nde olduğunu da ayrıca belirtmek isterim. Saygılarımla...”

 

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