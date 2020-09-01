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Serdar Denktaş’tan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı

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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denkaş,1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayınladı.
Serdar Denktaş’tan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denkaş,1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Denktaş, mesajında şunları kaydetti:

“1 Eylül Dünya Barış Günü'nün, tüm dünya halklarına barış, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum.

1974'teki Barış Harekatı bu güne kadar her  iki toplumun çatışmasını önleyen bir barış harekatı olarak tarihteki yerini aldı. Ancak bu durumun kalıcı bir siyasi anlaşma ile taçlandırılmasının önemi içinde yaşadığımız şu yeni zamanlarda artık hayati önemdedir.

 

Bunun da yolu Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına zarar gelmeyecek ve kazanımlarını ortadan kaldırmayacak, Doğu Akdeniz’deki haklarını en iyi şekilde koruyacak yeni bir anlaşmanın ortaya çıkarılmasından geçmektedir.

Kıbrıs Türk Halkı böylesi bir anlaşmaya var olduğunu başta 24 Nisan referandumu olmak üzere birçok kez kanıtlamıştır. Bu anlayışı sürdürmeye ve diyalog içinde sorunları aşma çabasına devam edecek, birlikte yaşayan bir Kıbrıs’a ulaşmak için kararlılığını ortaya koyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha başta Kıbrıs Türk halkı ve stratejik ortağımız Türkiye olmak üzere dünyadaki tüm halkların barış gününü en içten dileklerimizle kutluyorum. Tüm insanlığa barış içerisinde, savaşsız ve huzur içinde yaşamlarını sürdürmeyi diliyorum. Güney komşularımızın da uzattığımız barış elini tutmalarını bekliyorum.”

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