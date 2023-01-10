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Serdar Denktaş’tan Amcaoğlu’na teşekkür

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Eski Maliye Bakanı ve DP eski başkanı Serdar Denktaş, kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş anıt mezarının Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu tarafından temizlendiğini belirterek, teşekkür etti.
Serdar Denktaş’tan Amcaoğlu’na teşekkür

Eski Maliye Bakanı ve DP eski başkanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan ‘Akşam Saati’ programına konuk oldu.

KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 11’inci yıl dönümü yaklaşırken Anıt mezarın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Son 5 senedir kendi imkanlarıyla bakımını yapmaya çalıştıklarını belirten Denktaş hükümet tarafından ısrarla anıtın bakımının hiçbir belediyeye verilmediğine vurgu yaptı.

Yeni büyükelçinin bu işi halledeceğiz dediğini ifade eden Denktaş Gönyeli- Alayköy belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğluna teşekkür etti. Denktaş “Anıt mezarı yıllardır ilk defa temiz buldum” dedi.

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