  • BIST 106.414
  • Altın 269,984
  • Dolar 5,7616
  • Euro 6,3453
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Serdar Denktaş’tan Berlin değerlendirmesi

» »
Demokrat Parti milletvekili Serdar Denktaş, Berlin’de gerçekleşen üçlü görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Serdar Denktaş’tan Berlin değerlendirmesi

Denktaş, Berlin’de gerçekleşen üçlü görüşmeyle ilgili bir yanda eleştirel anlamda söylenecek çok şey olduğunu, diğer yanda ise yıllardır söylenen benzer açıklamaların ötesinde bir içerik taşımadığını söyledi.
“Bir şeyi ancak çok net olarak ifade etmek isterim: Anastasiadis Şubat 2014 Ortak Açıklamasını elde ettikten sonra süreci sürekli oyalama yoluna gitti.

Doğal gaz konusunda uluslararası ilişkilerini, dayanışmalarını, anlaşmalarını güçlendirerek Türkiye’yi bu bölgede yalnızlaştırarak , güçsüz kılarak istediklerini elde etmek Anastasiadis’in ana hedefi haline geldi” diyen Denktaş, Kıbrıs müzakere sürecinin Anastasiadis’in hedeflerine varmak için kullandığı bir mekanizma olduğunu kaydetti.

Denktaş, “Hiçbir Kıbrıslı Türk siyasetçi Anastasiadis’in stratejisine dolaylı da olsa destek sağlayıcı adımlar atmamalıdır.

Çünkü Anastasiadis ne BM’nin tanımladığı şekilde bir çözüm ister ne de BM’nin müzakere yöntemi olarak belirlediği yol bizi çözüme götürür.

Çözüm, iki taraf arasında ilişkileri geliştirerek, adım adım, parça parça uygulamaya konulacak çoğu kez tek taraflı atılacak adımlar ve halkların gönüllü birlikteliğiyle varılacak bir durumdur” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Onlara Big Ben'den fotoğraf atacağım! Piccadilly‘e da gideceğim, Oxford’a da.28 Kasım 2019 Perşembe 11:57
  • Tatar Londra'ya gidiyor28 Kasım 2019 Perşembe 11:56
  • KTOEÖS: Kurumlarımızın özelleştirilmesine karşı sürdürülen mücadeleyi destekliyoruz28 Kasım 2019 Perşembe 11:47
  • Soyer: Meraklıyız kaybettiğimiz eşeği kuyruksuz bulmaya!28 Kasım 2019 Perşembe 11:47
  • Bugün hava nasıl olacak?28 Kasım 2019 Perşembe 11:06
  • El-SEN grevi başarıya ulaşacak mı? Daha fazla aydınlık için... Erkut Yılmabaşar YAZDI28 Kasım 2019 Perşembe 10:31
  • Döviz güne nasıl başladı? (28 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)28 Kasım 2019 Perşembe 10:20
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 28 Kasım Perşembe)28 Kasım 2019 Perşembe 10:16
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!28 Kasım 2019 Perşembe 08:30
  • Enerji Müsteşarı'ndan şaşırtan açıklama...: Elektrikteki grevin nedeni, yolsuzlukların üzerine gidilmesi!27 Kasım 2019 Çarşamba 22:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti