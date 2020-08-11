Serdar Denktaş’tan KTÖS’e ziyaret

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı ziyaret ederek Genel Sekreter Şener Elçil ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı ziyaret ederek Genel Sekreter Şener Elçil ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Serdar Denktaş’ın ofisinden verilen bilgiye göre, Denktaş, ziyareti sırasındaki konuşmasında, bağımsız aday olarak ana amacının Cumhurbaşkanlığı-Hükümet ve Hükümet-Muhalefet-Sivil Toplum arasındaki dağınıklık ve istişaresizliğin ortadan kaldırılması olduğunu belirterek, bugünkü noktada “diyalog kuruyoruz” deyip sadece konuşmak istenilenin söylendiğini ancak söylenenin dinlenmediğini kaydetti.

Tavandaki çatışmayı önleyecek bir yaklaşım sergilemenin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Denktaş, olabildiğince her taraf ile bozulan ilişkilerin düzelmesi gerektiğini ifade etti.

KTÖS ile, hükümetlerde görev yaptığı süreçlerde çok kez tartıştıklarını ancak sonuca birlikte ulaşmayı da her zaman bildiklerini söyleyen Serdar Denktaş, fikir ayrılıkları olabileceğini, bunu her zaman büyük bir zenginlik olarak gördüklerini dile getirdi.

Denktaş, bu yaklaşımı toplumsal bir karakter olarak benimsemek gerektiğini belirterek, “Önce kendi kendimizle sonra da çevre ile barışabilmek en büyük ümidimdir. Bunun için uğraş vereceğim. O makama gelince yürüyüşü değişecek olanlardan değilim. Çünkü oralardan çıktık” dedi.

“Bağımsız aday” denildiğinde kendisinin gerçekten “bağımsız” bir aday olarak yola çıktığı dile getiren Denktaş, 31 yıllık siyasi hayatında da kapısından içeri giren hiç kimsenin siyasi rozetine bakmadığını vurguladı.