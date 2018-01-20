Serdar Denktaş'tan maaşlar ve ek mesailer konusunda açıklama

Serdar Denktaş'tan sosyal medya hesabı üzerinden maaşlar ve ek mesailer konusunda bir açıklamada bulundu:

"Son günlerde sürekli karşılaştığım bir soru bugün bir gazetemizin manşeti nedeniyle biraz şekil değiştirerek gündemime girdi.Kimsenin hükümetle ilgili sorusu yok...Ek mesailer ne zaman ödenecek,bu ay maaşlar ödenecekmi? En iyisi burdan cevaplayım ve bu sorudan kurtulayım...Ekim ayı ek mesaisi hafta başı ödenecek..Ocak maaşlarinda sorun yok ödenecek..Merak edenlerin bilgisine "