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Serdar Denktaş'tan önemli açıklama

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İşte o açıklama;
Serdar Denktaş'tan önemli açıklama

Bugünkü Meclis konuşmamda değindiğim konular;

İhale Komisyonu Başkanlığında değişiklik yapmak istedim. İlk gün anlayışla karşılandı, daha sonra ben ayrılmam dedi. Muhtemelen birileri perde arkasından krizi yönetmeye çalışıyor. Bana gelen duyumları araştırıp gereğini yapacağım.
Şimdi; meyve veren ağaç taşlanır. Her fırsatta medya ile birlikte bana saldırıyorsunuz ve saldıracaksınız da ama ben de üstüme düşeni yapacağım. Bana Başbakan “sen görevini yapamıyorsun” diyene kadar ben görevimin başında duracağım.
Kudret Özersay verilen arazileri benden yazılı olarak talep etti. Onları bu hafta içerisinde kendisine ve meclise vereceğim. Kime ne verdim orada hepsi yazılı olacaktır.
Kamunun ihaleye koyacağı mülklerin ihale yasasından çıkarılmaya çalışılması diye bir şey yok. Devlet Emlak Malzeme Dairesi Yasasında bu hak zaten vardır. Benden önceki bakanlar da bu yetkiyi kullanmıştır.
Bahse konu arazi alt yapı hazırlıkları yapılabilsin diye 10 yıllığına kiralandı.
Biz Rauf Denktaş Üniversitesini kurduk, çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Devlet her yatırımcıya ne öngörüyorsa, Rauf Denktaş Üniversitesi için de aynısını öngörüyor. Oteller, diğer üniversiteler de bu haktan faydalanıyor. Eğer buna devlet izin vermeseydi bugün sanayi bölgeleri, oteller hiçbiri olmazdı.
Son olarak gazeteler lütfen benim konuşmalarımı haberleştirmeyin. Basın mensubu arkadaşların orada bin bir emekle hazırladığı haberi yanlış lanse ediyorsunuz. Kim atıyorsa artık o başlıkları yazı işleri müdürü mü, patronları kimdir bilmem, içeriği okumadan halkı yanlış yönlendiriyorsunuz. Halkın algısını yanıltmaya hakkınız yoktur. Haber yazacaksanız da tarafsız ve adil bir şekilde yapınız. İçerikte sorun yok ama başlık cımbızla çekip alınıyor ve farklı algılar yaratıyor.

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