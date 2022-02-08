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Serdar Denktaş'tan UBP-CTP hükümeti çağrısı...

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" Hükümetlerin Kıbrıs sorunu ile ilgili yapacakları birşey yok"
Serdar Denktaş'tan UBP-CTP hükümeti çağrısı...

İşte açıklama;

Memleketin sorunları büyük. Hükümetlerin Kıbrıs sorunu ile ilgili yapacakları birşey yok. Dolayısıyla Hükümet programına o konuda birşey yazmanıza da gerek yok. Oturun ülke sorunlarına kafa kafaya verip gerçekçi çareler üretin. İki Başkan olarak birbirinize saygılı davrandığınız müddetçe ortaya çıkacak sorunlar giderilir. UBP/CTP, 42 vekille alınması gereken ciddi kararları yürürlüğe koyun. Bırakın diğer üç parti muhalefeti yürüterek sizi ikaz etme görevini yerine getirsin. İSTİKRAR dediniz işte size istikrar. YİNE YAPARIZ dediniz işte size fırsat. Halep ordaysa arşın burda.

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