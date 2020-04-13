Serdar Ortaç: Bir kız evlat edineceğim

Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmek istediğini söyledi.
Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Ortaç, "Tek yaşıyorum, yalnız öleceğim.Bir kız evlat edineceğim. İsmini annemin adını, Nesrin koyacağım" dedi.
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmek istediğini söyledi.
Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Ortaç, "Tek yaşıyorum, yalnız öleceğim.Bir kız evlat edineceğim. İsmini annemin adını, Nesrin koyacağım" dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.