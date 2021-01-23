Serdar Ortaç: Değerimi ölünce anlayacaklar, çok arayacaklar beni

Bence hepimiz yalnızız. Ailemizi ve birlikteliklerimizi ayrı tutarak söylüyorum. Felsefi bir yerden bakacaksak, hepimiz yalnız doğuyor ve yalnız ölüyoruz. Yıldız örneği mesela... Yıldız hep zirvede. Liderler hep yalnızdır zaten. Babamın lafı bu. “Lidersen, yalnızlığı kabul et” der. E ben de az çok zirvedeyim sanırım.