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Serdar Ortaç sahnede yere yığıldı

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Geçen gün ödediği borçlarla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelen şarkıcı Serdar Ortaç, sahnede yere yığıldı. Ortaç, kendisini yerden kaldırmak için seferber olan çalışanlara "Bırak, ben Gülben miyim?" diyerek meslektaşı Gülben Ergen'e gönderme yaptı.
Serdar Ortaç sahnede yere yığıldı

Serdar Ortaç son konserinde dengesini kaybedip yere yığıldı. Çalışanların yardım etmeye çalıştığı Ortaç, sahnede düşüp hastaneye kaldırılan Gülben Ergen’e göndermede bulunarak, “Düştüm abla, ne olacak ya! Ama güzel düştüm… Bırak ben Gülben miyim?” dedi.

Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan 52 yaşındaki şarkıcı konserine kaldığı yerden devam etti.

“15 MİLYON TL BORÇ ÖDEDİM”

Geçen gün yaptığı açıklamada bu yıl şarkı yapamama sebebinin borçları olduğunu söyleyen Serdar Ortaç, “Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım” demişti.

Ortaç, 8 yıldır MS hastalığıyla mücadele ediyor.

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