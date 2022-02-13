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Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı

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Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı
Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı

Şarkıcı Serdar Ortaç, Sevgililer Günü'ne özel önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Ortaç, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Ortaç gazetecilerin vasiyet sorusu üzerine, "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim" cevabından sonra sahip olduğu serveti açıkladı.

Geçen günlerde yaptığı ‘kürtaj’ açıklamasıyla bir süre gündemi meşgul eden Ortaç'a basın mensupları gelen tepkileri sordu. Şarkıcı, "Tabi o konuda biraz boş konuştum insanların tepki vermesi normal" dedi. Medyaradar'da yer alan habere göre, gazeteciler Ortaç'a da "Serdar Bey Allah uzun ömürler versin. Birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklıyor. Sizin bir vasiyetiz var mı?" sorusu yöneltti.

Ortaç, soruya "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum" cevabını verdi.

Serdar Ortaç kumar borcu yüzünden bankaya 10 milyon TL borçlanmıştı. Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a ise 600 bin TL nafaka borcu bulunuyordu. Serdar Ortaç 2022'nin başında temize çıktığını açıkladı.

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