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Serdar Ortaç’ın hayatı film oluyor

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Serdar Ortaç katıldığı bir etkinlikte sağlığı ve özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ortaç, hayatının film olacağını da ilk kez sevenleriyle paylaştı.
Serdar Ortaç’ın hayatı film oluyor

Uzun zamandır sağlık problemleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Serdar Ortaç kendisine yöneltilen, “Filminizin yapılmasını ister misiniz?” sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

“KENDİ FİLMİM YAPILIYOR”

 

Ünlü şarkıcı, “Kendi filmim yapılıyor şu an. Ancak ben oynamıyorum beni. Ünlü bir dizi oyuncusu beni canlandırıyor. Hayatımı ben yazdım onlara verdim. Şöhret olduktan sonraki kısmı film yapıyorlar. Öncesini de ilerleyen zamanda belgesel yapacaklarmış” dedi.

MS hastalığı ile mücadele eden Ortaç, sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi.

“SAĞLIĞIM ÇOK KÖTÜ”

52 yaşındaki Serdar Ortaç, “Konsersiz olmuyor. Bu hastalıkla uğraşamıyorum yoksa. Sağlığım çok kötü, artık bisiklet süremiyorum. Sol ayağıma bir daha inme indi. Bir buçuk senedir binmiyorum. İnşallah geçer ama bu hastalıkta atak geçmez” diyerek sözlerini tamamladı.

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