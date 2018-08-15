Serdar Ortaç’ın model eşi, sektör değiştiriyor

Serdar Ortaç ve Chloe arasındaki kıskançlık krizinin gündeme gelmesinin ardından, özel bir TV kanalında yayınlanan ‘4 Kadın Zamanı’ programında Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan’ın yeni bir iş alanına yöneldiği iddia edildi.
TİCARETE ATILIYOR
Magazin programının iddiasına göre; fotomodellik yapan Chloe, İspanya’nın Ibiza adasından organik meyve ve sebze getirecek. Chloe’nin diyet ürünleri ve organik kürleri piyasaya sürerek, ticarete atıldığı iddia edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.