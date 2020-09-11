Serdarlı Belediye Başkanı: "Bölgemizde Covid-19 vakaları tespit edildi"

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede bazı vatandaşlarla Covid-19 tespit edildiğini, vakaların temaslılarının belirlendiğini kaydetti.

Kasım, bölge halkını, mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyması konusunda uyarırken, köy kahveleri ve market gibi sosyal alanlarda dikkat edilmesine vurgu yaptı.

İşte o paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Değerli Serdarlı ve bölge halkım

Bölgemizde bazı vatandaşlarımızda Covid-19 tespit edilmiştir. Bu vakaların temaslıları belirlenip ilgili kurumlar tarafından gereği yapılmıştır. Siz değerli halkımız ülkemizde ve bölgemizde artan vakalara karşı daha tedbirli davranıp, mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymanız hayati önem taşımaktadır. Özellikle köy kahveleri, marketler vb. alanlarda mutlaka mesafe kuralına dikkat etmeniz gerekmektedir. Uyarıları dikkate alalım, birbirimizi koruyalım.

Halil Kasım

Serdarlı Belediye Başkanı”