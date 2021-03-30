Serdarlı Belediyesi'nde 1 Covid-19 pozitif vakası!

Belediyeden yapılan açıklamayı aynen aktarıyoruz...

Değerli Bölge Halkımıza Duyurulur!!

29 Mart 2021 Pazartesi günü (dün) belediyemize bağlı Görneç köyümüzde ve belediye personelimize yapmış olduğumuz #PCR#testlerinin sonucu #NEGATİF #olarak çıktığını sayfamızda bugün paylaşmıştık. Ancak bir Personelimiz, temaslının temaslısı olarak karantina otelinde bulunmakta idi. Bugün personelimize yapılan test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimizin hemen tedavisine başlanmıştır. Pozitif çıkan personelimizin temaslıları ise yetkililer tarafından karantina oteline yerleştirilmiş ve testleri yapılmıştır.

Belediyemizin veznesi üç gün süreyle kapatılmıştır. Tüm Bölge Halkımıza saygı ile duyurulur.