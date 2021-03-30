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SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

Serdarlı Belediyesi'nde 1 Covid-19 pozitif vakası!

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Serdarlı Belediyesi'nde 1 Covid-19 pozitif vakası!
Serdarlı Belediyesi'nde 1 Covid-19 pozitif vakası!

Belediyeden yapılan açıklamayı aynen aktarıyoruz...

Değerli Bölge Halkımıza Duyurulur!!

29 Mart 2021 Pazartesi  günü (dün) belediyemize bağlı Görneç köyümüzde  ve belediye  personelimize  yapmış  olduğumuz #PCR#testlerinin sonucu  #NEGATİF #olarak çıktığını  sayfamızda  bugün  paylaşmıştık.   Ancak  bir Personelimiz, temaslının temaslısı olarak  karantina otelinde bulunmakta idi. Bugün  personelimize yapılan  test sonucu  pozitif    çıkmıştır. Personelimizin hemen tedavisine  başlanmıştır.  Pozitif  çıkan personelimizin temaslıları ise   yetkililer  tarafından  karantina  oteline  yerleştirilmiş ve testleri   yapılmıştır.

Belediyemizin  veznesi  üç gün  süreyle  kapatılmıştır. Tüm  Bölge Halkımıza saygı ile duyurulur.

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