Serdarlı şenlendi

Serdarlı Sestaları Bahar Şenliği’nin 6’ncısı dün yapıldı. Kurulan stantlarda bölge insanının el sanatları ve kültürünü yansıtan yiyeceklerin yapılıp satıldı, şiirler ve maniler okundu, gösteriler sunuldu

Serdarlı Belediyesi öncülüğünde, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği ile Serdarlı Muhtarlığı’nın katkılarıyla, “Serdarlı Sestaları Bahar Şenliği”nin 6’ncısı dün yapıldı.

Kurulan stantlarda bölge insanının el sanatları ve kültürünü yansıtan yiyeceklerin yapılıp satıldığı şenlikte, konuşmalar yapıldı, şiirler ve maniler okundu, gösteriler sunuldu, teşekkür plaketleri takdim edildi.

Şenliğin açılışında konuşan Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği Başkanı Şenay Serdar, sestanın unutulmaması ve gelecek nesillere taşınması için dernek çatısı altında çeşitli kurslar düzenlediklerini ifade etti.

Serdarlı Belediye Başkanı Salih Bayraktar ise konuşmasında, yöresel kültürün ve tarihi zenginliklerin unutulmaması amacıyla her türlü girişimin yapılmakta olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da şenliğe katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kıbrıs Türk insanı yüzyıllar içinde oluşturduğu kendine özgü Kıbrıs Türk kimliğini bu topraklarda yaşatmak, sürdürmek bizim için hayati öneme sahiptir” dedi.

Akıncı, konuşmasında, Kıbrıslı Türk kimliğinin, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de gerçekleştirdiği devrimlerle etkileşip ilham alarak, demokratik, laik bir şekle büründüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Biz bu kimliğimizle övünç duyuyor, muhafaza etmek istiyoruz. Bilime, aydınlanmaya önem veren, çağdaşlığa, ilericiliğe açık; sevecen, hoşgörülü, empati yapmayı bilen, gençlerine soru sormayı sorgulamayı öğreten, barışçı kimliğini her zaman ön plana çıkarmaktan geri durmayan bir kimlikten söz ediyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülke geleninde düzenlenen her festival ve etkinlikte, Kıbrıs Türk kimliğinin bir başka güzelliğinin yaşandığını ve bu zengin kimliği sürdürmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunun bir kez daha farkına varıldığını dile getirdi.