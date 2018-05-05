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Serdarlı yolunda trafik kazası!

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Serdarlı -Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı...
Serdarlı yolunda trafik kazası!

Kaza bugün, saat 14:30 sıralarında, Serdarlı -Lefkoşa Anayolu 1-2 km'leri arasında, Hüseyin Bulut (E-31), yönetimindeki FM 762 plakalı salon araç ile Serdarlı'dan Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametinden gelmekte olan Cemre Sağır (K-20) yönetimindeki NN 827 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile NN 827 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ceren Sağır (K-23) ve FM 762 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Enes Bulut (E-3) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Polis soruşturması devam ediyor.

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Kaynak: Haber Kıbrıs (haberkibris.com)

https://haberkibris.com/-serdarli-yolunda-kaza-4-yarali-2018-05-05.html

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