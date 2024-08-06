Serdarlı’da iş kazası: 2 metre yükseklikten düştü

Serdarlı’da bulunan bir ikametgahın dış cephe boyasını tamamladıktan sonra yaklaşık 2 metre yükseklikteki iskeleyi bozup üzerinden inmeye çalışan 29 yaşındaki Hazraj Ali dengesini kaybederek demir iskelenin bir kısmının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ali, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Cerrahi Serviste müşahede altında alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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