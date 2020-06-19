Serdarlı’da kurşunlama!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün 18:00 – 20:30 saatleri arasında, Serdarlı’da, anayol üzerinde bulunan isimsiz bir restoranın park yerinde park halinde bulunan Hüseyin Çimen’e ait GC 540 plakalı jeep araca tabanca ile iki el ateş açılarak hasara uğratılmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselde zanlı olarak görülen O.C. (E-56) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
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