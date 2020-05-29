Serdarlı’daki 3 yangına sebep olan Billuroğlu cezaevine gönderildi

Serdarlı köyünde 17 Mayıs'ta 3 farklı noktada çıkan yangınları kasten yakmakla suçlanan Osman Billuroğlu hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

“Ekinleri ve büyümekte olan bitkileri ateşe verme”, “Kasti hasar” ve “İzinsiz ateş yakmak” suçlamaları ile ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Billuroğlu davaları görüşülünceye dek 15 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Zanlının 20 Mayıs 2020 tarihinde kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklanmıştı.Aracında yapılan aramada çakmak ile kömür yakacağı parçası olduğuna inanılan küçük parça tespit edilerek emare alınmıştı.

Yanan arazilerde toplam hasarın 2 bin 152 TL olduğu tespit edildi.Yürütülen soruşturma kapsamında zanlının, çeşitli bölgelerde çıkan şüpheli yangınlarla bir bağlantısının olmadığının tespit edildiğini açıklandı.

Zanlı davaları görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesi talep edildi.