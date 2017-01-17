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Serdarlılı kadınlara kanser farkındalık semineri

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Serdarlılı kadınlara kanser farkındalık semineri
Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen kanser farkındalık seminerleri kapsamında Serdarlı’da seminer düzenlendi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar tarafından yapılan açıklamaya göre seminerde, “Meme ve Rahim Ağzı Kanserleri, Akciğer Kanseri, Bağırsak Kanseri, Rahim Kanseri, Cilt Kanseri, Mide Kanseri, Yumurtalık Kanseri, Mesane Kanseri ve Tiroid Kanseri” konularında bilgi verildi.

Serdarlı Köy Kadın Kursuna devam eden kadınlarla bölgede yaşayan kadınların katıldığı seminerde, kanser hastalığında erken tanının önemi vurgulandı. Seminerde kanser türlerinde hangi tür şikayetlere dikkat edilmesi, bilimin en son önerileriyle erken tanınabilir kanser türlerinde hangi erken tanı yöntemlerinin uygulanması gerekliliği konularında da bilgiler verildi

Seminerde, önlenebilir kanser türleri, korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşamsal alışkanlıkları üzerinde de duruldu.

Kanser farkındalık seminerlerinin 19 Ocak Perşembe günü Yeşilyurt İlkokulu; 25 Ocak Çarşamba günü ise Akova köyünde devam edeceği duyuruldu.

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