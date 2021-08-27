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Serdarlı’nın Kurtuluşunun Yıldönümünde Anı Maçı Düzenlendi

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Serdarlı’nın Kurtuluşunun Yıldönümünde Anı Maçı Düzenlendi
Serdarlı’nın Kurtuluşunun Yıldönümünde Anı Maçı Düzenlendi

KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ve Serdarlı Masterleri, Serdarlı ve bölgenin 47. Kurtuluş yılı etkinlikleri çerçevesinde Görneç Stadı’nda oynanan maçta karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 Cumhuriyet Meclisi Takımı kazandı.

Cumhuriyet Meclisi takımında Cumhuriyet Meclisi Eski başkanı Teberrüken Uluçay, bağımsız milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç’in yanısıra Cumhuriyet Meclisi çalışanları yer aldılar.

Maç öncesi konuşan Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı olarak özel günlerde beldelerde düzenlenen etkinliklerde insanların yanlarında olduklarını belirterek Serdarlı ve bölgesinin 47. Kurtuluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Serdarlı’da olduklarını aktardı.

Amaçlarının, insanlarımıza hem sporu sevdirmek hem de sporun faydaları hakkında farkındalık yaratmak olduğunu belirten Büyükoğlu, içerisinde bulunduğumuz pandemi ile ilgili olarak insanlarımıza aşı olmaya çağırarak maske mesafe hijyenin önemini vurguladı.

Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun ardından sözü alan Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım da, KKTC Meclisi Futbol Takımı’na bölgeye geldikleri için teşekkür ederek, böylesi özel bir günde yanlarında olmalarından duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi. Ardından bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle andığını dile getirerek sözlerini noktaladı.

Maç, Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı’nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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