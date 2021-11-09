Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Serdaroğlu, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı ve armağan ettiği Cumhuriyetin değerlerini korumak, düşüncelerini benimsemek ve yaşatmak geleceğimiz olan gençlerimizin asli görevidir.

Hayatını bu uğurda adayan Atatürk, ülkesini ve halkını zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen, milletinden aldığı güç ile birlik ve beraberlikle tüm zorlukların üstesinden gelerek Özgürlüklerine kavuşmuştur.

Atatürk'ün fikirleri, düşünceleri ve yaptıkları, biz Kıbrıs Türk halkına da yol göstermiş ve göstermeye de devam edecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; idealleriyle, fikirleriyle, icraatleriyle gönlümüzde sonsuza dek yaşayacaktır.