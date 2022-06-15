Serdaroğlu: “8500 TL Açlık sınırının altındaki bir ücreti görüşmeyiz!”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ve Kamu-İş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un asgari ücret ile ilgili “8bin 500 TL rakamı üzerinde çalışıyoruz” açıklamalarını değerlendirdi.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ve Kamu-İş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un asgari ücret ile ilgili “8bin 500 TL rakamı üzerinde çalışıyoruz” açıklamalarını değerlendirdi.

“Kabul etmemiz mümkün değil”

GIYNIK'tan Mine İçsel’e konuşan Serdaroğlu “8 bin 500 TL rakamını kabul etmemiz mümkün değil” diyerek, Mayıs ayında belirlenen açlık sınırının 8 bin 676 TL olduğunu hatırlattı ve açlık sınırının altında bir rakamı görüşmeyeceklerini belirtti.

Asgari ücret değil sefalet ücreti…

8 bin 500 TL olarak belirlenecek bir rakamın asgari ücret olarak değil sefalet ücreti olarak tanımlanabileceğini dile getiren Serdaroğlu, ülkedeki ekonomik yıkımın farkına vararak daha gerçekçi rakamlarla masaya oturacakları aktardı.