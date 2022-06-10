Serdaroğlu: Asgari ücret bu ay içinde belirlenmeli

Asgari Ücret masasında işçi kanadını temsil eden Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş’in Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Asgari ücret bu ay içinde belirlenmek zorunda. Hükümete bu konuda her türlü baskıyı yapacağız” dedi.

Serdaroğlu, belirlenecek asgari ücretin hayat pahalılığının üzerinde olması gerektiğini ifade etti.

Kanal T’de Pınar Gözek’in sorularını yanıtlayan Serdaroğlu, yapılan zamlar karşısında alım gücünün giderek eridiğini belirterek, “Şu anda net 6 bin 90 TL olan asgari ücret, sefalet ücretidir” dedi.

Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Zamlar artarak devam ediyor. TL’nin döviz karşısındaki erimesiyle oluşan ekonomik kriz ciddi bir kaos yaratıyor. Asgari ücret açlık sınırın altıda kaldı. Federasyon olarak masanın toplanması için çalışmalarımız başladı. Hükümete bu konuda her türlü baskıyı yapacağız. İşveren ‘kim, nasıl ödeyecek?’ diyor ama işverene ciddi bir destek yapılmıştır. Bu asgari ücret bu ay içinde belirlenmek zorunda. İşverenler de sıkıntılarını hükümetle çözebilir. Ama ihtiyaçlı ihtiyaçsız ayrımı da yapılmak zorunda. Bu ayrım yapılırsa bizim de desteğimizi alırlar.”

-Yeni asgari ücret ne kadar olacak...?

“Yeni asgari ücret ne kadar olmalı?” sorununa da yanıt veren Serdaroğlu, şunları söyledi:

“Şu anda masaya oturmadan rakam belirtmek doğru değil. Oluşan hayat pahalılığının üzerinde bir rakam olmalıdır. Şu anda yüzde 43,10’dur. Ama Haziran ayındaki hayat pahalılığını da gözetmek zorundayız. Haziran ayını dahil etmezsek asgari ücret belirlenir belirlenmez yine açlık sınırın altında kaldır. Önümüzdeki haftadan itibaren asgari ücret masasının kurulması için çalışmalarımız daha baskıcı bir şekilde devam edecek.”