Serdaroğlu: Asgari ücrete hayat pahalılığı oranında bir artış bekliyoruz

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında bir artış beklediklerini ifade ederek, “Özel sektördeki çalışanların açlığa terk etmemeleri gerekiyor” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 15.00’te itirazları değerlendirmek üzere toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve işveren temsilcisi Metin Arhun’un ardından Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da toplantı öncesinde konuyla ilgili görüşlerini Kıbrıs Postası’na paylaştı.

SERDAROĞLU: ASGARİ ÜCRETE HAYAT PAHALILIĞI ORANINDA BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ

Hayat pahalılığı (HP) oranında bir asgari ücret artışı beklediklerini belirten Serdaroğlu, “Bu bir artış değil, oluşan zamlar karşısında tüketiciyi koruyan bir uygulamadır” dedi.

Serdaroğlu, HP oranının gözardı edilemeyeceğini ifade ederek, “Net 8 bin 600, HP oranına çok ters ve açlık sınırının çok altında bir rakam” açıklamasında bulundu.

Asgari ücretin HP oranında belirlenmesi durumunda bu rakımı çalışanına veremeyecek olan işletmelerin tespit edilmesi gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, “Zor durumda olan işletmelere teşvik versinler. Teşvikler ve muafiyetleri de gözden geçirsinler” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, devletin ciddi bir planlama yapması gerektiğini vurgulayarak, “Maaşlardan kesmek doğru değil. Yıllarca doğru düzgün vergi ödemeyenlere vergi ödettirmemeye devam etmek mi istiyorlar?” diye sordu.

Devletin ‘zengini daha da zengin etmek için uğraştığını’ dile getiren Serdaroğlu, “Gerçekler doğrultusunda çalışmalar yapılmadı” dedi.

Serdaroğlu, işveren temsilcilerinin katıldığı bir programda canlı yayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan fiyat verdiğini hatırlatarak, “İşveren temsilcileri Başbakan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın üstüne çıktı” diye konuştu.

“8 BİN 600 RAKAMINI HANGİ VERİYE GÖRE BULDULAR?”

Devletin asgari ücret konusunda kendi belirlediği asgari ücretin bile altında kaldığını belirten Serdaroğlu, “8 bin 600 rakamını hangi veriye göre buldular. Bunu açıklasınlar” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, kamu çalışanlarına uygulanması planlanan maaş kesintileri konusunda ‘geri adım’ atılmasıyla ilgili olarak, “Asgari ücretlinin yasası olduğu gibi kamuda çalışanların da yasaları var. Yasalara uymak zorundalar” dedi.

Devletin, kesinti yapmaları gerektikleri yerden kesinti yapmamak için kamu maaşlarında kesinti kararı aldığını belirten Serdaroğlu, “Ama davayı kaybedeceklerini bildikleri için bir şekilde geri adım attılar” açıklamasında bulundu.

“ÖZEL SEKTÖRDEKİ ÇALIŞANLARI AÇLIĞA TERK ETMEMELERİ GEREKİYOR”

Serdaroğlu, net 8 bin 600 olarak belirlenen asgari ücret konusunda da geri adım atılması gerektiğine vurgu yapan Serdaroğlu, “Bugün gerekli baskı yapılacaktır. Özel sektördeki çalışanları da açlığa terk etmemeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.