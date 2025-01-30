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Serdaroğlu: Asgari ücreti dövize çevirip bizlere satamazsınız

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, sendikaların itirazlarını değerlendirmek üzere toplanıyor.
Serdaroğlu: Asgari ücreti dövize çevirip bizlere satamazsınız

Sendikalar Çalışma Bakanlığı önüne gitti.

Burada açıklama yapan Hür-İŞ Başkanı ve işçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, Polis önlemlerine üzüldüklerini belirterek, “hükümetin emekçiye verdiği değeri bu manzara ile anladık” dedi.

Basın mensuplarının toplantıya alınmayacak olmasını da eleştiren Serdaroğlu, ‘bu kararı kim neden aldı?’ diyerek, HÜR-İŞ olarak basını toplantıya davet etti.

"Asgari ücretliyi açlığa mahkûm ederken de boy gösterin"

Devamla “Asgari ücreti dövize çevirip bizlere satamazsınız” diyen Serdaroğlu, “Alım gücü ortada. Asgari ücret ekside. Asgari ücret bin Euro deniyor ama ne kadar kayıpta asgari ücret ve ücretli ortadadır. Yüzde 7.5 artışı ve nedenini açıklayamıyorlar. Bunun için mi kapılarını kapattılar basına? Yol açılışlarına basını çağırıyorlar, boy boy poz veriyorlar, asgari ücretliyi açlığa mahkûm ederken de boy gösterin. Bizim kimseden korkumuz yok. Belgelerle konuşuyoruz. Onlar da açıklasın, neden 7.5 verdiler” diye konuştu.

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