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Serdaroğlu: Bu ücretle kimse geçinemez!

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Hür-İş, federasyonu bağlı sendika temsilcilerinin bugün yapılacak asgari ücret toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bugün destek eylemi yapacağını duyurdu.
Serdaroğlu: Bu ücretle kimse geçinemez!

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), federasyonu bağlı sendika temsilcilerinin bugün yapılacak asgari ücret toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bugün destek eylemi yapacağını duyurdu.

Hür-İş’ten yapılan açıklamaya göre,  Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun da katılacağı, asgari ücrete yapılan itirazların görüşüleceği toplantı öncesinde, saat 10.30’da sendika temsilcileri bir araya gelecek.

“Asgari ücret belirlenirken hayat pahalılığı oranı göz ardı edilmiştir. Bu kabul edilemez” diyen Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

 “Masada işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu olarak itirazımızın ana sebebi asgari ücret belirlenirken yasada hayat pahalılığı oranı birinci madde olmasına rağmen tamamen göz ardı edilmesidir. Hükümet edenler ne yazık ki oluşan hayat pahalılığını görmezden geldi. Hayat pahalılığı oranındaki zamla asgari ücret net 9 bin 540 TL olmalıydı.  Bu oranları Hür-İş değil, Başbakanlığa bağlı istatistik kurumu belirliyor.  Açlık sınırı ortadadır. Hükümet edenleri ve işverenleri asgari vicdana davet ediyoruz.”

 - “Tabutu biz değil onlar taşıyacak”

 Serdaroğlu, “Bugün gerçekleşecek olan toplantıda 8 bin 600 TL onaylandığı anda asgari ücretliyi öldürecekler. Tabutu biz değil, onlar taşıyacak. Bu ücretle kimse geçinemez” ifadelerini de kullandı.

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