 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.544
  • Altın 127,816
  • Dolar 3,5156
  • Euro 3,6734
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKACan Dündar hakkında yakalama kararı!

Serdaroğlu, çiftçinin sürekli eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gerekiyor

» »
Serdaroğlu, çiftçinin sürekli eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gerekiyor
UBP milletvekili Ergün Serdaroğlu, gıda güvenliği konusunda bir konuşma yaptı.

Gıda kaynaklı hastalıkların olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyleyen Serdaroğlu, üretiminde tüketime kadar etkin bir kontrolün olması gerektiğini, bu noktada da denetimin şart olduğunu vurguladı.

Gıdaların ilaçlanmasının önemli olduğunu ancak ilaçlama ile hasat arasında geçen sürenin devlet tarafından denetlenmesi gerektiğini dile getiren Serdaroğlu, beklenilmesi gereken süreye uyulmamasının kötü sonuçları olduğunu belirtti.

Serdaroğlu, çiftçinin sürekli eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İthal edilen ürünlerin tahlillerinin yapılması gerektiği üzerinde duran Serdaroğlu, bu konunun hassasiyetle ele alınmasını ve örnekleme yapılmasını istedi.

Gıda üretim tesislerinin titizlikle kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, bunun insan sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığını ifade etti.

Serdaroğlu, pestisit oranı yüksek çıkan ürünlere ne olduğunu, ayrıca mezbahaların hangi sıklıkta denetlendiğini sordu.

Serdaroğlu, Gıda ve Yem Yasası’nın tüzükleri ile Hal Yasası’nın kısa sürede geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yerleşim alanlarında seracılık yapmanın doğru olmadığını söyleyen Serdaroğlu, buna izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Yasa dışı kürtaj" davasında beraat talebine ret!22 Aralık 2016 Perşembe 15:30
  • Cenk Diler Yazdı: Bizim siyasetçiler ve 85 zengin!22 Aralık 2016 Perşembe 15:25
  • CTP Disiplin Kurulu Başkanlığı’na Ezer Özsoy getirildi22 Aralık 2016 Perşembe 15:18
  • Din İşleri Başkanı Atalay’dan TAK’a kutlama mesajı22 Aralık 2016 Perşembe 15:12
  • Dayanışma’dan CAS’tan çıkarılanlara destek22 Aralık 2016 Perşembe 14:55
  • Siber, Makedonya Türk Demokrat Partisi Kurultayı’na katıldı22 Aralık 2016 Perşembe 14:54
  • Bu yollara dikkat!22 Aralık 2016 Perşembe 13:54
  • KTAMS’tan hükümete “Faşistsiniz” suçlaması22 Aralık 2016 Perşembe 13:50
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Pazartesi medya ile buluşacak22 Aralık 2016 Perşembe 13:46
  • Fırtına 1'i ağır olmak üzere 2 gemiciyi yaraladı!22 Aralık 2016 Perşembe 13:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti