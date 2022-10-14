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Serdaroğlu: Grevlerimize Süresiz Ve Genel Grev De Dahil Olmak Üzere Devam Kararı Aldık

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Serdaroğlu: Grevlerimize Süresiz Ve Genel Grev De Dahil Olmak Üzere Devam Kararı Aldık
Serdaroğlu: Grevlerimize Süresiz Ve Genel Grev De Dahil Olmak Üzere Devam Kararı Aldık

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yönetim kurulu olarak okullarda uyguladıkları grevlere, süresiz ve genel grev de dahil olmak üzere oy birliğiyle devam kararı aldıklarını açıkladı.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, okullarda hademe olarak görev yapan Kamu-İş üyeleri için toplu iş sözleşmesinin yasal hak olduğunu söylediklerini ve bunu istediklerini belirterek, “Hiçbir zaman ‘kadro ve istihdam istiyoruz’ demedik. Ne de bu amaçla bir eylemde bulunmadık” dedi.

“Ancak ne yazık ki, Sayın Milli Eğitim Bakanı’nın konuyu başka taraflara çekmeye çalıştığını üzülerek görüyoruz” ifadelerini kullanan Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Kamu-İş olarak biz hiç ağız değiştirmeyiz. Dün ne dediysek bugün de onu söyleriz. Duruşumuz hiç değişmedi, değişmeyecek. Yönetim Kurulu olarak dün akşam toplanıp ‘mücadeleye devam’ kararı aldık.”

-“Halep oradaysa arşın burada”

“Halep oradaysa arşın burada” diyen Ahmet Serdaroğlu, her zaman ezilenin yanında, sömürmek isteyenlerin karşısında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Grevlere süresiz ve genel grev de dahil olmak üzere oy birliğiyle devam kararı aldıklarını açıklayan Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, “Bu süreçte emek mücadelesine destek veren ve yanımızda olan tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.

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