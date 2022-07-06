Serdaroğlu: Hayat Pahalılığı oranının altında bir asgari ücret zammı kabul edilemez

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yüzde 56 olarak belirlenen Hayat Pahalılığı oranının altında bir asgari ücret zammının kabul edilemeyeceğini vurguladı

Kamu İşçileri SendikasI (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan Canan Onurer ile Sabahın Haberleri isimli programa telefonla bağlandı.

Asgari Ücret Komisyonu’nun görüşmelerinin biraz tartışmalı geçeceğini ifade eden Serdaroğlu, “Komisyonun gün içinde toplanacağı açıklanmıştı ama saati henüz net değil” dedi.

“İSTATİKTİK URUMU DAHA BAĞIMSIZ OLMASI LAZIM”

Serdaroğlu, İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu 2022 yılının ilk altı aylık dönemindeki yüzde 56 Hayat Pahalılığı (HP) oranının tam da gerçeği yansıtmadığını belirterek, “İstatistik Kurumu’nun daha bağımsız bir kurum olması lazım” dedi.

Asgari ücreti belirlemek için masa toplandığında HP oranın altında bir artışla görüşmelere başlanmaması gerektiğini vurgulayarak, “ Bunun altında bir ücret sosyal devlet anlayışına uymaz” diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRETE HP ORANININ ALTINDA BİR ZAM KABUL EDİLEMEZ”

Serdaroğlu, asgari ücrete HP oranının altında bir zam yapılmasının kabul edilemeyeceğini söyleyerek, “Eğer devlet bu desteği sağlayamayacaksa işçilere farklı şekillerde destek sağlamak zorundadır” dedi.

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur’un “Şubat ayında asgari ücrete HP oranının üstünde bir zam yapıldı” açıklamasına karşılık olarak Serdoğlu, “Şubat ayında asgari ücrete HP oranın biraz üzerinde zam yapılmasından doğal bir şey var mı” diye sordu.