  • BIST 98.605
  • Altın 258,720
  • Dolar 5,7226
  • Euro 6,4192
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Serdaroğlu HP Kararnamesi’ni eleştirdi ve “Hukuki ve yasal eylemlere başvuracağız” dedi

» »
Serdaroğlu HP Kararnamesi’ni eleştirdi ve “Hukuki ve yasal eylemlere başvuracağız” dedi
Serdaroğlu HP Kararnamesi’ni eleştirdi ve “Hukuki ve yasal eylemlere başvuracağız” dedi

KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Temmuz – Aralık 2018 dönemi hayat pahalılığı tahsisatlarının, Devlet Planlama Örgütünün (DPÖ) açıkladığı rakamlardan daha fazla ödendiği gerekçesiyle, Ocak – Haziran 2019 dönemi açıklanan hayat pahalılığı indeksinden % 2 düşürülmesini ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararnamesini eleştirdi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada şunları savundu:

“2018 yılında çıkarılan yasa gücünde kararname, Ekim, Kasım, Aralık ayında açıklanan hayat pahalılığı tahsisat miktarlarını iptal etmiştir, uygulamaya konulmamıştır. Eylül 2018 tarihinde kadar uygulanan miktarda zaten bir yanlışlık yoktur. Dolayısı ile açıklanan indeksten % 2 düşürülmesi söz konusu olmaması gerekmektedir.

Atıfta bulunulan Anayasamızın 66’ncı maddesi gereği Devletimizin Anayasada belirtilen, ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini, ekonomik gelişme ile mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getiremediği söz konusu ise sivil toplum örgütleri, sendikalarla ve direk olarak taraf olan tüm paydaşlarla istişare ederek bir formül bulunulabilirdi. 

Sessiz sedasız, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve diğer paydaşlarla hiçbir istişare yapılmadan böyle bir uygulamaya gitmek, kabul edilir bir uygulama olamaz.

Konuyu değerlendiren Sendikamızın yetkili organları, %2 hayat pahalılığı indeksinin açıklanacak olan hayat pahalılığı indeksinden düşürülmesi halinde, Sendikamız hukuki ve yasal eylemlere başvuracağını kamuoyu ve yetkililere duyurur.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Göç-Taş Yalova'dan ödülle döndü08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:52
  • Arıklı: Devletin adı değişecek ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:31
  • HASDER, Bosna Hersek ve Edon Festivali’nde sahne aldı08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:03
  • Görevden alma ve atamalar hız kesmiyor...08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:50
  • Yavuz gemisi sondaj için Karpaz açıklarında08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:23
  • Bakan Oğuz Enginar Üreticileri ile görüştü08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:14
  • Trafik Kazalarını Önleme Derneği: Trafikte uyuşturucu testleri başlatılmalı08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:20
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 8 Temmuz 2019 Pazartesi08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:49
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:37
  • Lefkoşa Güzelyurt yolunda kaza! 2 yaralı!07 Temmuz 2019 Pazar 23:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti