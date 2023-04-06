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Serdaroğlu: Hükümeti göreve çağırıyoruz

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Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaşanan hayat pahalılığına önlem alamayan hükümetin, asgari ücretin yeniden artırılmasını zorunlu kıldığını söyledi.
Serdaroğlu: Hükümeti göreve çağırıyoruz

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaşanan hayat pahalılığına önlem alamayan hükümetin, asgari ücretin yeniden artırılmasını zorunlu kıldığını söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kanadını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Ocak ayında asgari ücretin belirlenmesinin ardından zamların durmadığına dikkat çekerek, hükümetin fiyat artışlarına karşı piyasada denetim görevini yapmadığını söyledi.

Yaptığı yazılı açıklamada, yakın gelecekte asgari ücretin yeniden belirlenmesinin kaçınılmaz olacağını ifade eden Serdaroğlu, “Sonra kimse bize ‘asgari ücret arttı, ürünlerin fiyatı zamlandı’ demesin. Uyarıyoruz, bu düzen böyle gitmez” ifadelerini kullandı.

Son günlerde dövizdeki kıpırdanmayı fırsat bilen pek çok fırsatçının ürün ve hizmetlerin fiyatına yüzde 20 ile yüzde 50 arasında zam yaptığına işaret eden Serdaroğlu, şunları kaydetti:

“Hükümet edenler her asgari ücret masasında yaptığımız onca uyarıya rağmen fiyat artışının önüne geçmiyor. Denetim görevi yapılmıyor. Son günlerde dövizdeki kıpırdanmayı fırsat bilen pek çok işletme ürün ve hizmetlerine yüzde 20 ile yüzde 50 arasında zam yaptı. Hükümet edenler tüm bu yaşananlara seyirci kalıyor. Bu düzen böyle devam edemez. Yaşanan hayat pahalılığıyla açlık sınırının çok altında kalan asgari ücretli ciddi geçim sıkıntısına girdi. Böyle giderse önümüzdeki yakın gelecekte asgari ücret masasının yeniden toplanması olağan karşılanmalıdır.

Federasyonumuza çok sayıda şikâyet geliyor. Hükümet edenler fiyat istikrarını sağlayamıyor. Kimse bize ‘asgari ücret yükselirse yine fiyatlar artacak’ demesin. Asgari ücret artıyorsa zamların önüne geçilememesi nedeniyledir. Hükümeti göreve çağırıyoruz. Fiyatlardaki fahiş artış durdurulmazsa asgari ücret masasının yeniden toplanması kaçınılmazdır.”

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