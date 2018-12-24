Serdaroğlu ‘İhaleye çıkılması ‘ şart oldu

Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Detay TV’de yaptığı açıklamada, Dome Otel’in işletmesine talip olduklarını ve bu noktadan sonra, hükümetin ihaleye çıkmasının artık şart olduğunu dile getirdi.

Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Detay TV’de yaptığı açıklamada, Dome Otel’in işletmesine talip olduklarını ve bu noktadan sonra, hükümetin ihaleye çıkmasının artık şart olduğunu dile getirdi.

Vakıflar İdaresi ile Kamu İş olarak görüştüklerini ve kiralama konusunda da mutabakata vardıklarını belirten Kamu İş Başkanı, otelin işletmesine başkalarının da talip olduğunu, kimin hakkı ise otel işletmesinin ona verilmesi gerektiğini söyledi.

Kamu – İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Detay TV’de yaptığı açıklamada, biz göreve gelmeden önce üyelerimize bir tesis sözü vermiştik. Dome Otel’in 6 aydır kira sözleşmesinin bittiğini ve ihaleye çıkılmadığını görünce işletmesine sendika olarak talip olduk dedi.

Ahmet Serdaroğlu, açıklamasına devamla, Dome Otel’in 6 aydır çıkılmayan ihalesine hükümet olarak çıkmak artık şart oldu. Bu konuda Vakıflar İdaresi ile sendika yönetimi olarak görüştük. Onların da bizim otelin işletmemize yönelik herhangi bir karşı duruş sergilemediklerini gözlemledik. İhaleye çıkılması ve ihale sonrasında otelin işletmesinin Kamu-İş’e kalması halinde, kimsenin işine son vermek gibi bir düşüncemiz yoktur. Otelin yönetimini de Kamu –İş yönetimi dışında bir yönetim oluşturarak yapacağız. Özellikle, Kamu-İş’in başkanı olarak benim, hem sendikanın başkanı hemde Otelin yönetiminde söz sahihi olma gibi bir düşüncem yoktur ve olmayacak da ifadesinde bulundu.

Dome Otel ile ilgili yaptığımız araştırmada, birçok çalışanın yönetiminden memnun olmadığını öğrendik. Bunun dışında, biz otelin işletmesine talip olunca, bazıları bizi bağlı olduğumuz Ana Sendikamız, Hür –İş’in UBP’li başkanı olması nedeniyle, onun arka bahçesi olarak nitelendiriyor diyen Ahmet Serdaroğlu, bizim sendikamız hiçbir partinin veya sendikanın arka bahçesi değildir. Kamu İş’in bir başkan ve yönetimi var. O yönetim ne yapacağını bilir. Kaldı ki, yönetimimizde her görüşte yönetim üyemiz var. Bu nedenle bu yakıştırmaları kınar ve sadece güler geçeriz dedi.