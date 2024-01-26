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Serdaroğlu: İhtiyat Sandığı’na aylık 8 bin Euro maaşla danışman alınmak isteniyor

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İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda yer alan Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu, aylık 8 bin Euro maaşla danışman almak için baskı yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na isyan etti.
Serdaroğlu: İhtiyat Sandığı’na aylık 8 bin Euro maaşla danışman alınmak isteniyor

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda akla mantığa sığmayan işler yaşandığını açıklayan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, aylık 8 bin Euro maaşla danışman alınmak istendiğini ifade etti.

Hükümet edenleri uyaran Serdaroğlu, “İştirakçileri birikimlerini ve menfaatini korumak adına ihtiyat sandığındaki temsiliyetimizle bu karara sonuna kadar karşı çıkacağız” dedi. Hükümetin gözünü İhtiyat Sandığı’ndaki paraya diktiğini belirten Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Gözünü emekçinin şu anda İhtiyat Sandığı’nda biriken parasına diken hükümet, buradaki kaynağı har vurup harman savurmaya çalışıyor. Arşiv binası için daha önce ihaleye çıkılıp, o ihale bedeliyle yapılacak işler sonuçlandırılmadı. Şu anda yeniden ihaleye çıkılmaya çalışılıyor. Bu yetmezmiş gibi daha ihale bile ortada yokken, danışmanlık bedeli altında bir kişiye aylık 8 bin Euro danışmanlık ücreti ödeyerek hizmet alınmaya çalışılıyor. Böyle bir şey olamaz. Bu danışmanlık hizmetinin alınmasındaki amacın ne olduğunu bakanımıza da defalarca sormamıza rağmen maalesef tatmin edici hiçbir yanıt alamadık. Bakanlık ‘ben yaparım olur, nasıl olsa yönetim kurulunda çoğunluktayım’ mantığıyla dayatma yaparak karar alıyor. Biz buna karşı olduğumuz açıkça bildirdik. Bu istihdamsa, böyle bir istihdam yapılamaz. Hizmet alımıysa, böyle bir hizmet alımı da olamaz.”

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