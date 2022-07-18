Serdaroğlu: ''İstihdam değil, toplu iş sözleşmesi talep ediyoruz."

asgari ücrete hayat pahalılığı oranının yansıtılmamasıyla ilgili ise “Bir devlet, bir hükümet, kendi vatandaşını birbirine asgari ücrete hayat pahalılığı oranının yansıtılmamasıyla ilgili ise “Bir devlet, bir hükümet, kendi vatandaşını birbirine koymaz.”

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, çalışma hayatında yaşanan sorunlarla ilgili Kıbrıs Postası TV’ye konuştu. Hükümetin alması gereken kararları zamanında almadığını ve yetersiz kalındığını söyledi. Problem üstüne problemler eklendiğini, taşeron sorunun da bu problemlerden biri olduğunu ifade etti.

“İSTİHDAM DEĞİL, TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TALEP EDİYORUZ”

Emekli çıkan hademe yerine, yeni hademelerin taşeron kadrolarından alındığını örneğini veren Serdaroğlu, “Biz o insanlara istihdam talep etmiyoruz. O insanlar, orada çalışıyor; biz, yasalarımızda insanların hakkı olan toplu iş sözleşmesini talep ediyoruz” dedi. Taleplerinin saptırıldığını belirten Serdaroğlu, yasal hak olan toplu iş sözleşmesini talep ettiklerine vurgu yaptı.

“ÇALIŞANLARIN HAYAT PAHALILIĞINI ALMASI ANAYASAL BİR HAK”

Asgari ücretle ilgili de sözler sarf eden Serdaroğlu, her çalışanın oluşan hayat pahalılığını alması gerektiğini, bunun Anayasal bir hak olduğunu söyledi. Oluşan hayat pahalılığının maaşlara yansıtma zorunluluğu olduğunu ifade eden Serdaroğlu, “Biz göreve geldiğimiz günden itibaren asgari ücrete hayat pahalılığı üzerinde bir artış yapılmıştı. Şu anki hükümet ise yüzde yüzde 56.76 hayat pahalılığı oranını masaya koymasına rağmen, 3 aylık yüzde 41’lik hayat pahalılığı verildi…” dedi.

Hükümetin özel sektörde örgütlenmeyi teşvik etmesi gerektiğinin altını çizen Serdaroğlu, her çalışanın yıllara göre maaşın artması gerektiğini anlattı. Asgari ücretin en düşük ücret değil, bir geçim ücreti olduğunu, bunu da hükümetin yaptığını söyleyen Serdaroğlu, denetimsizlik nedeniyle bedelin asgari ücretliye ödetildiğini belirtti.

“HÜKÜMETTEKİ PARTİLERİN, SEÇİM ZAMANI ASGARİ ÜCRETİ HP’YE BAĞLAYACAKLARINI AÇIKLAMALARI ŞU AN NEREDE?”

Kötü durumda olan işverenler de olduğunu belirten Serdaroğlu, ihtiyaçlı ya da ihtiyaçsız ayrımı yapılmadan prim desteği yapıldığını söyledi. Hükümetteki partilerin seçim zamanı asgari ücreti hayat pahalılığına bağlayacağına yönelik açıklamaları olduğunu da hatırlatan Serdaroğlu, “Şu an neredeler? Görevlerini yapmadıkları nedeniyle oluşan hayat pahalılığı maaşlara yansıtılmadı ve bedeli ise asgari ücretliye ödetiyor.” dedi. Serdaroğlu son olarak “Bir devlet, bir hükümet, kendi vatandaşını birbirine koymaz.” vurgusunu da yaptı.

Kaynak:kıbrıspostası