Serdaroğlu: “İzmir’in acısını paylaşıyoruz”

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) İzmir’de meydana gelen ve derin üzüntü yaratan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini bildirdi.

Kamu-İş Sendikası Başkanı ve Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Serdaroğlu her iki kuruluş adına yayımladığı taziye mesajında, “Türkiye’mize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, iyi günde olduğu gibi kötü günde de yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.