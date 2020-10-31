Serdaroğlu: “İzmir’in acısını paylaşıyoruz”

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) İzmir’de meydana gelen ve derin üzüntü yaratan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini bildirdi.
Kamu-İş Sendikası Başkanı ve Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Serdaroğlu her iki kuruluş adına yayımladığı taziye mesajında, “Türkiye’mize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, iyi günde olduğu gibi kötü günde de yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.