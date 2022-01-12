Serdaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Ölüm Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Hür-İş ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın egemenlikten ve bağımsızlıktan vazgeçmeyerek Cumhuriyeti miras bıraktığını kaydetti.

Kamu-İş Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Serdaroğlu Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın vefatının onuncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Denktaş’ın “Kıbrıs Türkü'nün eşitlik, özgürlük ve kendi kimliği için her şeyi yapan” bir lider olduğunu vurguladı.

“Denktaş egemenlikten ve bağımsızlıktan vazgeçmeyerek Cumhuriyeti bizlere miras olarak bırakmıştır” diyen Serdaroğlu “Bizler de bu mirasa, gençlerimize, bağımsızlık ve egemenliğimize sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu mesajını “Cumhuriyetin kurulmasında canını seve seve feda eden şehitlerimizi, Denktaş ve dava arkadaşlarını rahmetle anıyoruz” ifadeleriyle bitirdi.