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Serdaroğlu Tatar'ı ziyaret etti, hükümet boşluğunu sordu

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Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, beraberinde bir heyetle birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek, haftalardır hükümetsiz kalan ülkeyle ilgili endişelerini paylaştı, çalışma hayatındaki sorunları aktardı.
Serdaroğlu Tatar'ı ziyaret etti, hükümet boşluğunu sordu

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, beraberinde bir heyetle birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek, haftalardır hükümetsiz kalan ülkeyle ilgili endişelerini paylaştı, çalışma hayatındaki sorunları aktardı.

 

Cumhurbaşkanı Tatar’ı önce yeni görevi nedeniyle tebrik eden Serdaroğlu, daha sonra hükümetsiz kalan ülkede yaşanan sıkıntılara değindi. Serdaroğlu, “Çalışma hayatımızdaki sorunlar dağ gibi birikti. İşçinin ve memurun kaybı giderek artıyor. Yükselen dövizden dolayı alım gücü giderek eriyor. Asgari ücret belirlemedi. Ancak biz hükümet olmadığı için sorunları aktaracak muhatap bulamıyoruz. Hükümet boşluğu daha ne kadar sürecek? Bu konuda sizin de fikirlerinizi almak ve çalışma hayatındaki sorunlarla ilgili görüşlerimizi paylaşmak için sizi ziyaret ettik” dedi.

 

TATAR: ÜLKE YÖNETİMSİZ KALMAZ

Kabulde yaptığı konuşmada, Başbakan olarak girdiği Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası halkın takdiriyle Cumhurbaşkanı seçildiğini kaydeden Ersin Tatar, Başbakanlık görevinin vekâletiyle ilgili kamuoyunda bazı yanlış bilgiler dolaştığını lakin kendisinin Başsavcılık’tan alınan görüş doğrultusunda hareket ettiğinin altını çizerek “Astı olmadan vekâlet olmaz” şeklinde konuştu.

 

Anayasa’nın, ülkede yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin devam ettiğiyle ilgili maddesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin yönetimsiz kalamayacağı ilkesiyle ihtiyaç halinde, ivedi bir karar alınmasının gerekmesi durumunda Anayasal hakkına dayanarak Bakanlar Kurulu’na başkanlık edebileceğini kaydetti.

 

“Devlet yerindedir ve halka sahip çıkacaktır” şeklinde konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı, ülkenin yaşanan tüm zorlu süreçlere rağmen iyi yönetildiğini, global ölçekte yıkıcı boyutta yaşanan salgın durumunda bile ülkedeki vaka sayısının kontrol altına alınabildiğini ve sürecin iyi yönetildiğini belirtti.

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