Serdaroğlu uyardı: Asgari ücret bugün belirlenmezse masadan çekileceğiz!

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bugün asgari ücretin belirlenmemesi halinde masada bir daha bulunmayacaklarını kesin bir dille ifade etti.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü kez bir araya gelecek. Görüşmelerin ilk toplantısı 10 Mayıs’ta, ikinci toplantısı 14 Mayıs’ta, üçüncü toplantısı ise bugün saat 09.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.

İşçi temsilci Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi Kıbrıs Postası’na özel açıklamalarda bulundu.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, geçen haftaki asgari ücret görüşmesine yönelik sert eleştirilerde bulunarak, hükümetin ve işverenlerin önceden anlaşarak, görüşmeleri yalnızca “göstermelik” olarak yaptığını belirtti. Bu sürecin, etik değerlere uymayan davranışlarla dolu olduğunu ifade eden Serdaroğlu, yaşananların “kabul edilemez” olduğunu vurguladı.