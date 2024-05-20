  • BIST 10643.58
  • Altın 2523.583
  • Dolar 32.199
  • Euro 35.0523
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Serdaroğlu uyardı: Asgari ücret bugün belirlenmezse masadan çekileceğiz!

» »
Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bugün asgari ücretin belirlenmemesi halinde masada bir daha bulunmayacaklarını kesin bir dille ifade etti.
Serdaroğlu uyardı: Asgari ücret bugün belirlenmezse masadan çekileceğiz!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü kez bir araya gelecek. Görüşmelerin ilk toplantısı 10 Mayıs’ta, ikinci toplantısı 14 Mayıs’ta, üçüncü toplantısı ise bugün saat 09.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.

İşçi temsilci Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi Kıbrıs Postası’na özel açıklamalarda bulundu.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, geçen haftaki asgari ücret görüşmesine yönelik sert eleştirilerde bulunarak, hükümetin ve işverenlerin önceden anlaşarak, görüşmeleri yalnızca “göstermelik” olarak yaptığını belirtti. Bu sürecin, etik değerlere uymayan davranışlarla dolu olduğunu ifade eden Serdaroğlu, yaşananların “kabul edilemez” olduğunu vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da an ve gayri tabii ölüm19 Mayıs 2024 Pazar 10:56
  • Kadın güreşinde en fazla birincilik Lapta’nın19 Mayıs 2024 Pazar 10:55
  • İskele'de Fener Alayı düzenlendi19 Mayıs 2024 Pazar 10:24
  • ‘Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu’ Gazimağusa etabında 917 kg çöp toplandı19 Mayıs 2024 Pazar 10:14
  • Kuyuya Düşen Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı19 Mayıs 2024 Pazar 10:12
  • Hayri Orçan ve Salih Çeliker 'İslam Başkentleri ve Şehirleri Genel Konferansı'na katıldı18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:18
  • Hasan Taçoy: Önce demokraside istikrarlı olmalıyız18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:15
  • Tatar gençlere seslendi: Sizler, milletimizin umudu, Türk ulusunun geleceğisiniz18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:09
  • Kumarhanelerdeki hırsızlıklar dikkat çekiyor18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:45
  • Alsancak’ta Restoranda Hesap Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti