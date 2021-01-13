Serdaroğlu, vefatının 9. Yılında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı andı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Serdaroğlu, mesajında, Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesini, Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, dirayetle ve fedakârlıkla savunduğunu ve bu yolda karşılaştığı her türlü zorluğun üstesinden dik duruşuyla, kararlılığıyla, liderlik vasıflarıyla geldiğini kaydetti.

Serdaroğlu, “Denktaş ömrünü Kıbrıs Türk halkının haklı davasına ve Türk milletine hizmet vermeye adamıştır. Cumhurbaşkanımızı vefatının dokuzuncu yıl dönümünde büyük bir özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.