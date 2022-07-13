Serdaroğlu: “Vekillere 56,76, işçiye 41,24 artış kabul edilemez”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda işçileri temsil eden HÜR-İŞ, hükümet ve işveren kanadının oyçokluğu kararı ile 7 Temmuz’da belirlediği brüt 9 bin 885 TL, net 8 bin 600 TL’lik yeni asgari ücrete itiraz edeceğini ve eylem planı hazırlayacağını açıkladı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun tavsiye kararının Resmi Gazete’nin özel sayısıyla 8 Temmuz’da yani arife günü yayımlanması ve araya 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin girmesiyle itiraz fırsatını bulamayan HÜR-İŞ, bayram tatili biter bitmez 10 günlük süre dolmadan itirazlarını yapacaklarını bildirdi.

KIBRIS’a konuşan HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ülkemizde en yüksek maaşlardan olan milletvekili maaşlarına hayat pahalılığı oranında yüzde 56,76 artış yapılırken, en düşük maaş olan asgari ücrete yüzde 41,21 artış yapılmasının haksızlık olduğunu ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Serdaroğlu, itiraz süresi içerisinde gerekli tepkileri ve gereken eylem planını ortaya koyacaklarının altını çizdi.

“Halkı Kurban Bayramı’ndan kurban ettiler”

HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, HÜR-İŞ Federasyonu olarak bayramdan sonraki 2’nci mesai gününde yönetim kurulunu toplayarak konuyu değerlendirip bir planlama yapacaklarını kaydederek, hayat pahalılığının altındaki bir artışa itiraz edeceklerini daha önce de dile getirdiklerini hatırlattı.

Serdaroğlu, itiraz süresi içerisinde gerekli tepkileri ve gereken eylem planını ortaya koyacaklarının altını çizerek, brüt 9 bin 885, 8 bin 600 TL net asgari ücretin açlık sınırının altında olduğuna vurgu yaptı.

Serdaroğlu, ülkemizde en yüksek maaşlardan olan milletvekili maaşlarına hayat pahalılığı oranında yüzde 56,76 artış yapılırken, en düşük maaş olan asgari ücrete yüzde 41,21 artış yapılmasının haksızlık olduğunu ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Serdaroğlu, Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde net 8 bin 600 TL’lik asgari ücreti işveren tarafı ile onaylayan hükümet tarafının, açlık sınırının altındaki bu ücreti halka reva görmesinin halkı kurban etmek anlamına geldiğini belirtti.

Kaynak:Kıbrıs Gazetesi