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Serdaroğlu “Yasal değilsin”, Darbaz “Cahilsin, toplantıyı sabote ediyorsun”

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Serdaroğlu “Yasal değilsin”, Darbaz “Cahilsin, toplantıyı sabote ediyorsun” dedi
Serdaroğlu “Yasal değilsin”, Darbaz “Cahilsin, toplantıyı sabote ediyorsun”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (HÜR-İŞ), İhtiyat Sandığı Dairesi sistemine yetkisiz giriş (hack) konusunda yaptığı açıklamaların ardından, bugün İhtiyat Sandığı Dairesi Yönetim Kurulu tarafından bir basın toplantısı düzenlendi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Darbaz’ın açıklama yaptığı sırada HÜR-İŞ yetkilileri toplantı salonuna girerek toplantıya müdahale etti.

Basın toplantısında HÜR-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Güvenlik zafiyetinin olduğunu biz de biliyoruz. Cevap verin Sayın Müdür. Söyleyin ben ne yalan söyledim? İhtiyat Sandığı Sistemi'ne, Aytaç Güney isimli kişi tarafından girilmedi mi? Siz HÜR-İŞ gibi bir sendikayı itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Polis araştıracak. Softa şaşırtması yapma” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, bir danışmanın 8 bin Euro maaşla işe alınması girişiminde olduğu gibi, keyfi ve usulsüz uygulamaların sürdüğünü dile getirerek, şimdi de Güney Kıbrıs’ta çalıştığı öğrenilen bir kişinin İhtiyat Sandığı sistemine izinsiz giriş yaptığına dair olayın polise intikal ettirilmemesini eleştirmişti.

Toplantının sabote edilmeye çalışıldığını ifade eden Mehmet Darbaz ise, “Biz toplantımızın sabote edileceğini bilirdik. İzin verin biz de konuşalım. Toplantı benim toplantım” dedi.

Serdaroğlu ise, “Savcılığın Sayıştay’dan aldığı görüş var. Başkanın burada oturması yasal değil. Yasal olmayan bir adam burada nasıl oturabilir?” diye sordu.

Tartışmanın devam etmesi üzerine Darbaz, “Sabotaj yapıyorsanız kapatacağım toplantıyı” uyarısında bulundu.

Serdaroğlu, “Sen yasal değilsin şu an,” diyerek tepkisini sürdürdü.

Mehmet Darbaz ise toplantıda, “Ben Yönetim Kurulu adına değil, şahsıma yapılanlara cevap veriyorum. Şahsıma yaptıklarınızı tüm kamuoyu gördü,” dedi.

Darbaz’ın “Sen çok cahilsin. İzin ver de açıklayalım. Dikkatle altını çizmek isterim ki kurumun yönetimi geçici yasalarla sürdürülmeye çalışılmaktadır” sözleriyle konuşmasına devam etmesi üzerine toplantı gergin bir şekilde sürüyor.

Darbaz’ın konuşmasının ardından HÜR-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu söz aldı ve tansiyon yükseldi. Serdaroğlu açıklamalarına başlarken, Mehmet Darbaz toplantı masasını terk etti. Darbaz’ın salonu terk etmesinin ardından Serdaroğlu kendi başına açıklamasını sürdürdü.

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