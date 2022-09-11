Serdaroğlu: Yasalar Açıkça Çiğneniyor

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hademelere mobing uygulayan Milli Eğitim Bakanlığı’na seslendi

OKULLARDA GREV UYARISI

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, okullarda hademe hizmeti veren Kamu-İş üyelerine mobing ve baskı yapan Milli Eğitim Bakanlığı’nı uyardı. Serdaroğlu, “Eğitim Bakanlığı’nın müsteşar nezdinde uyguladığı bu baskılar devam ederse önümüzdeki hafta Lefkoşa’da seçtiğimiz üç okulda grev ve eylemlere başlayacağız” dedi.

YASALAR AÇIKÇA ÇİĞNENİYOR

Kamu-İş’in işveren pozisyonda olan Eğitim Bakanlığı’nda yetkili bir sendika olduğunu belirten Serdaroğlu, hademelerin sendikanın üyesi ve mevcut bir Toplu İş Sözleşmesi olduğunu kaydetti.

Adı veya istihdam yolu ne olursa olsun işçi çalıştırabilmek için mevcut Toplu İş Sözleşmesi’ne aykırı herhangi bir Toplu İş Sözleşmesi yapılamayacağını kaydeden Serdaroğlu, bunun yasalarda açık olduğunu söyledi.

BAKANLIK BASKILARA SON VERSİN

Tüm bunlara rağmen Kamu-İş üyesi hademelerin işten atılmakla tehdit edildiğini ve her türlü baskıya maruz kaldığını belirten Serdaroğlu, “Kamu-İş olarak uyarıyoruz. Müsteşar nezdinde üyelerimize yapılan baskılar son bulsun. Bu tutum devam ettiği sürece önümüzdeki hafta her türlü grev ve eylemi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.